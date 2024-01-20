Hrant karanlığa karşı hâlâ umut

Hrant Dink, katledilişinin 17. yıldönümünde cinayete kurban gittiği Sebat Apartmanı önünde binlerce kişi tarafından anıldı. Yapılan konuşmalarda, "Bu karanlığın dağıtılması talebimiz aynı yerinde duruyor" denildi.

Oğulcan AYDIN

BirGün Gazetesi Yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17. yıldönümünde vurulduğu yerde binlerce kişi tarafından anıldı. Anma töreninde “Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant!”, “Cinayet 17 Yaşında” pankartları açıldı ve “Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” sloganları atıldı. Anma töreninde Dink ailesinin yanı sıra Hrant’ın Arkadaşları Platformu, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisi Ahmet Şık, DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatipoğulları, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yer aldı.

Hrant’ın Arkadaşları Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Buradayız Ahparig, arkadasimiz Hrant'ı anmaya geldik. Hrant Dink'in hakikatten güç alan umudu ve mazluma güç veren inadı 17 yıl bizimle. Eşitlik, barış, Hrant ve adalet için buradayız. Öfkemiz acımız içimizde” ifadeleri kullanıldı.

Bülent Aydın anma öncesinde yaptığı konuşmada, cinayetle yüzleşmenin gerçekleşmediğini belirterek şöyle konuştu: "Gerçek anlamda bu cinayetle bir yüzleşme olmadı. Bizler, Hrant'ın arkadaşları ve ailesi olarak davayı takip ettik. Cinayetin arkasındaki karanlık yapının aydınlatılmasını istemiştik, olmadı. O yüzden adalet nöbetlerinde tekrarladığımız talebi yineliyoruz. 'Öldür diyenler yargılansın.' Hrant Dink'e iftira attılar. Onu hedef haline getirdiler. Onu yaşı küçük bir tetikçi bularak katlettiler. Öldürenleri ödüllendirdiler. Bu koca lekeden utanmadılar. Adalet talebimize kulak vermediler. Bugün burada buluşup, Hrant'ı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz."

Hrant Dink davasının avukatı Hakan Bakırcıoğlu da alanda unutulmadı. 2023 Nisan ayında vefat eden Bakırcıoğlu alkışlarla anıldı.

Anmada Ayrıca Gezi davasından tutuklu bulunan Çiğdem Mater’in mesajı okundu. Mater’in mesajını Cumartesi Anneleri’nden Besna Tosun ve Hanım Tosun okudu. Mater’in mesajında Hrant’ın katillerinin 17 yıl sonra aramızda olduğuna değinildi.

Bu yıl anma konuşmasını ise Oya Baydar gerçekleştirdi. Baydar, "7 yıl önce burada, bu kapının önünde, Sevgili Rakel'in unutulmaz deyişiyle, 'bir bebekten bir katil yaratan karanlık' Türkiye'nin vicdanını katletti. Evet, Hrant bu ülkenin dertlerinin, acılarının hem taşıyıcısı hem de ezilen insanlarının, acılı halklarının dermanı ve vicdanıydı. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara, selam bu değerleri cesaretle, gerekirse canları pahasına savunmaya and içenlere. Selam bu değerleri savundukları için zindanlarda, sürgünlerde bedel ödeyenlere” ifadelerini kullandı.

KURŞUN HALKLARA SIKILDI

Hrant Dink’in katledilmesinin bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan SOL Parti MYK üyesi Alper Taş BirGün’e şunları aktardı: Yaşadığımız karanlığın en önemli köşe taşlarından bir tanesi Hrant’ın katledilmesi. Hrant sonrası başlayan ve Hrant üzerinden yürütülenler sonucunda bugün bu karanlığı yaşıyoruz. O gün büyük bir çatışma vardı egemen güçler içerisinde. Eski ve yeni rejim yanlıları arasında süren kavgada Hrant çatışmanın bir parçası kılındı. Yeni ama geri bir Türkiye yaratmaya çalıştılar. Darbe sonrasında AKP tüm suçu cemaat üzerine yıkarak bu siyasi cinayetten kendisini sıyırmaya çalıştı. Ancak devlete egemen olmak isteyen iktidar ve cemaatin işlediği bir cinayettir. O yüzden 17 yıldır gerçek boyutları ile çözülemedi bu cinayet. Sebat Apartmanı önünde sıkılan kurşun sadece Hrant’a değil halklarımıza sıkıldı. 17 yıl sonra bunu görüyoruz. Bu süreçte bu cinayetleri örgütleyenler tetikçilerini korumuşlardır. Umutsuzluğa kapılmayacağız. İnsanlık ve ülkemiz için umudu korumamız gerekir. Mücadele ederek umudu gerçek kılabiliriz.”

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YURT GENELİ VE DÜNYADA ANMA

Yurtiçi ve yurtdışında da birçok şehirde Hrant Dink anıldı. Adana, Mersin, Hatay, Urfa, Malatya ve İzmir’de yapılan açıklamalarda "Katilleri yaratan karanlığı sorgulamadan geçen 17 yıl. Bu dava bitmedi!”, “Hrant Dink’i unutmadık, unutmayacağız” pankartları taşındı. Adana’da Emek ve Demokrasi Güçleri Hrant’ın anısına toplandı. Öte yandan Almanya Nürnberg’de anma etkinliği düzenlendi.