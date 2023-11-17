Hrant’ın Arkadaşları grubundan çağrı: 18 Kasım'da adalet talebimizi haykırıyoruz

Hrant'ın Arkadaşları grubu, Ogün Samast'ın tahliye kararını protesto edecek. 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek protesto, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de vurulduğu nokta olan Osmanbey’deki eski Agos Gazetesi önünde gerçekleştirilecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Hrant'ın Arkadaşları grubu, Ogün Samast'ın tahliye kararını 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de vurulduğu nokta olan Osmanbey’deki eski Agos Gazetesi önünde protesto edecek.

Gruptan yapılan açıklamada, "Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurttaşlara şu çağrıda bulunuldu: "18 Kasım Cumartesi saat 14.00'te Agos'un önünde, vurulup düştüğü yere Hrant Dink'in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz" denildi.