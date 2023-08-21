HRW: Suudi sınır muhafızları yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yayımladığı yeni raporda, Suudi sınır muhafızlarının Yemen sınırından geçmeye çalışan Etiyopyalı göçmenleri vurduğu ve yüzlercesinin geçen yıldan bu yana hayatını kaybettiğini aktarıldı.

Rapor hakkında konuşan HRW araştırmacısı Nadia Hardman, "Suudi yetkililer bu uzak sınır bölgesinde dünyanın geri kalanının gözleri önünde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı öldürüyor" dedi.

Voice of America (VoA) Türkçe'de yer alan habere göre New York merkezli HRW, yaklaşık 10 yıldır Suudi Arabistan ve Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlere yönelik ihlalleri belgelediğini, ancak son cinayetlerin "yaygın ve sistematik" göründüğünü ve insanlığa karşı suç anlamına gelebileceğini kaydetti.

Geçen yıl BM uzmanları, 2022'nin ilk 4 ayında Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen'in kuzeyinde "Suudi Arabistan güvenlik güçleri tarafından sınır ötesi topçu bombardımanı ve hafif silah ateşinin yaklaşık 430 göçmeni öldürdüğüne dair endişe verici iddialar olduğunu" bildirmişti.

Suudi yetkililer AFP'nin rapora ilişkin yorum talebine yanıt vermezken, HRW raporunda Suudi içişleri ve savunma bakanlıklarına, insan hakları komisyonuna ve Yemen'in kuzeyini kontrol eden Huti isyancılarına gönderdiği mektuplara yanıt gelmediği belirtildi.