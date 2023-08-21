Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trump, televizyon programı tartışmalarına katılmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını açıkladı.

Dünya
  • 21.08.2023 10:38
  • Giriş: 21.08.2023 10:38
  • Güncelleme: 21.08.2023 10:47
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Trump, televizyon programı tartışmalarına katılmayacak
Fotoğraf: AA

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının yer alacağı televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını duyurdu. 

Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, çarşamba ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump, "Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.

ESKİ NEW JERSEY VALİSİ'NDEN TRUMP'A TEPKİ: KİMSE ADAYLIĞI HAK ETMİŞ DEĞİL

Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, "kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme" teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.

Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, "karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını" iddia etti, Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump dahil olmak üzere hiç kimse bu adaylığı henüz hak etmiş değil. Ortaya çıkmalı ve kazanmalısın" ifadelerini kullandı.

ABD Kadın Futbol Takımı İsveçe elendi: Trump, Bidenı suçladı
Donald Trump, ABD Başkanı Bidena küfür etti
Eski ABD Başkanı Donald Trumpa yeni suçlamalar
BirGün'e Abone Ol