HSK'nin raporundan: Adnan Oktar'a iletilen 'yargı' notları

Adnan Oktar yapılanmasının, bakan yardımcısı ve yüksek yargı mensuplarının da olduğu 49 kişiyi fişlediği ortaya çıktı. Yargı mensuplarını fişleyen örgüt üyelerinin Adnan Oktar'a verdiği notlarda, eski Yargıtay Başkanı Cerit'ten eski İstanbul Başsavcısı Salihoğlu'na kadar çok sayıda isim yer alıyor. Notlarda örgüt evinde kalan bir hakimden de söz ediliyor.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin fişlediği 49 hakim ve savcıyla ilgili aldığı notlar üzerine hazırlanan rapor ortaya çıktı.

Raporda aralarında eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit, HSK'nin örgüte yardım ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü isimlerden olan eski İstanbul ve Bölge Adliye Başsavcısı Hadi Salihoğlu, istinaf savcısı Ali Parlar gibi isimler hakkında örgüt lideri Adnan Oktar'a sunulan bilgiler yer aldı.

"İSTANBUL ADLİYESİ'NDE SAVCIMIZ VAR"

KRT'den Can Bursalı'nın haberine göre; raporda ilk olarak, Hadi Salihoğlu'yla birlikte HSK tarafından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yardım ettiği iddiasıyla soruşturulan istinaf savcısı Ali Parlar hakkındaki not dikkat çekti.

Notta, Parlar'la ilgili "İstanbul Adliyesi'nde bir savcımız var" ifadeleri kullanıldı.

Hadi Salihoğlu'yla ilgili notta ise, örgütte Adnan Oktar'dan sonra en yetkili isimlerden biri olan Tarkan Yavaş'ın, örgütün hukuk imamı olarak değerlendirilen Noyan Orcan'la birlikte yapılan görüşmeye ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu notta, Salihoğlu'yla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Tarikatlara yönelik bir eylem olmadığını, böyle bir şeyin mantıklı olmadığını söyledi. 'Herkes bir tarikata mensup. Böyle bir şey olmaz' dedi. Bize karşı da bir hazırlık olduğunu hiç işitmediğini, olan şikayetten de bir şey çıkmayacağını söyledi. Eğer bir şey olursa bana gelin dedi ve size 'Kardeşime selam söyleyin' şeklinde bir hitabı oldu."

Raporda, eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit'le yapılan görüşmeye ilişkin notun da örgütün lideri Oktar'a iletildiği görülüyor. Notta, Cerit'le yapılan görüşmenin kısa sürdüğü belirtiliyor ve "Tavrı olumluydu" deniyor.

Cerit'in daha önce yapılan bir görüşmede örgütün televizyon kanalı olan A9 TV'de yapılan yayınlarda yer alan kadınlar nedeniyle soğuk davrandığının hatırlatıldığı notta, Adnan Oktar'a "Ama maşallah bugün tavrı gayet iyiydi" ifadeleri yer alıyor.

'PARAYI, KADINI BİR ARADA GÖRÜNCE SAPITIYORLAR'

Notlarda, bir hakimin örgüte ait Bebek'teki bir evde sık sık kaldığı da belirtiliyor. O tarihte aktif görevde olan şimdi ise emeklilik günlerini noterlik yaparak geçiren hakimin örgüte ait Bebek'teki bir evde sık sık kalması, örgüt içinde de rahatsızlığa neden olduğu, Oktar'a yazılan notta yer alan "Eymen tebliğ yapıyoruz diyor. Ancak biraz çok. Sen daha iyi bilirsin inşallah, fazla vakit ayrılmış olabilir" ifadelerinden anlaşılıyor.

Ele geçirilen notlarda, görüşülen yargı mensuplarıyla ilgili değerlendirmeler de yer alıyor. Adnan Oktar'a sunulan raporlardan birinde, görüşülen yargı mensuplarına ilişkin, "Bu adamlar biraz görgüsüzler. 30 yaşında ilk tanıdığı kadınla evleniyor. Karılarının durumu malum. Etraflarında güzel kızlar var. 500 bin dolara dava teklif ediyorlar. Parayı kadını bir arada görünce sapıtıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştıracak şekilde" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.