HSK'ye yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar'ın görev yeri belli oldu

BirGün’den Timur Soykan'ın Türkiye’ye duyurduğu "adliyedeki “rüşvet, usulsüzlük ve aracılık" iddialarının yer aldığı mektubu HSK'ye gönderen eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın görev yeri belli oldu. Uçar, 1. Hukuk Dairesi'ne görevlendirildi.

Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belirlendi.

AA'nın aktardığına göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini yaptığı toplantıda belirledi.

Buna göre, "adliyedeki rüşvet, usulsüzlük ve aracılık" iddialarının yer aldığı mektubu HSK'ye gönderen eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesi'ne görevlendirildi.

Uçar ile birlikte eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın da yeni görev yeri 1. Hukuk Dairesi oldu.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesi'ne, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesi'ne görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.

BirGün'ün haberinin yayınlandığı gün ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin yayımlanmasının üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Uçar’ın, HSK'ye verdiği dilekçede adliyede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararı veren hakimler arasında adı geçen ve görevden alınan Sidar Demiroğlu ise Uçar hakkında HSK'ye şikâyet dilekçesi vermiş, "Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi?" diye sormuştu.