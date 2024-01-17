HSK'ye yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar, Yargıtay Üyesi seçildi

HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. HSK'ye ilettiği, adliyedeki “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını içeren dilekçesi ile gündeme gelen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da Yargıtay üyesi seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, mektubunda bazı yargı mensuplarının kirli işler yapmayı kendilerinde hak olarak gördüklerini, bazı hakimlerin ise rüşvet karşılığı tahliye veya erişim engeli gibi kararlar verdiklerini anlatmıştı.

BirGün'ün haberinin yayınlandığı gün jet hızıyla ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, HSK'ye Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

UÇAR HAKKINDA ŞİKÂYET DİLEKÇESİ

Uçar’ın, HSK'ye verdiği dilekçede adliyede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararı veren hakimler arasında adı geçen ve görevden alınan Sidar Demiroğlu ise Uçar hakkında HSK'ye şikâyet dilekçesi vermiş, "Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi?" diye sormuştu.