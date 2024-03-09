HÜDAPAR adayından DEM Parti'ye ziyaret

HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı, seçim çalışmaları kapsamında Beşiri ilçesinde DEM Parti’nin seçim ofisini ziyaret etti.

3 hafta sonra yapılacak yerel seçimler öncesi HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı, kentte ve ilçelerinde diğer siyasi partilere ziyarette bulundu.

Ramanlı, Beşiri ilçesinde DEM Parti’nin seçim ofisini de ziyaret etti.

Ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiri ilçemizde lokal açılışımızı gerçekleştirdikten sonra diğer partilerimizin lokallerini ziyaret ettik. Seçim sürecinin kardeşlik ve muhabbet çerçevesinde geçmesi adına DEM Parti'nin, AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partisi'nin seçim lokallerlerinde rakiplerimize başarılar diledik.”

Beşiri ilçemizde lokal açılışımızı gerçekleştirdikten sonra diğer partilerimizin lokallerini ziyaret ettik.



Seçim sürecinin kardeşlik ve muhabbet çerçevesinde geçmesi adına



DEM Parti'nin,

AK Parti'nin ve

Yeniden Refah Partisi'nin



seçim lokallerlerinde rakiplerimize başarılar… pic.twitter.com/E4tg0CQE1o — Serkan Ramanlı (@AvSerkanRamanli) March 7, 2024

BİRLİKTE MAÇ İZLEMELERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Serkan Ramanlı, 10 gün önce DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün ile birlikte tribünde maç izlemişti.

Olaya tepki gösteren DEM Parti Batman İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “söz konusu durumun halkta büyük bir tepkiye ve infiale sebep olduğu” vurgulanırken "Bir araya gelmemiz mümkün değil" denilmişti.