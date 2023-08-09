HÜDAPAR belediye konserlerini hedef aldı: Eğlence adı altında ahlâkî değerler hiçe sayılıyor

Geçtiğimiz haftalarda karma eğitimi ve laikliği hedef alan, daha önce de kadın karşıtı söylemleri ve LGBTİ+'ları hedef göstermesiyle gündeme gelen HÜDAPAR, bu kez de belediyelerin düzenlediği festival ve konserleri hedef gösterdi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen, kadın karşıtı söylemleri ve LGBTİ+'ları hedef göstermesiyle gündeme gelen HÜDAPAR, bu kez de belediyelerin düzenlediği konser ve festivalleri hedef aldı.

HÜDAPAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, konserlerin ahlâki değerleri hiçe saydığını ve gençlerin 'ifsada sürüklendiğini' öne sürdü:

“Son dönemlerde kimi belediyelerin düzenlediği sözde festivallerle hem genç nesillerin ifsada sürüklendiğini hem de kamu kaynaklarının israf edildiğini esefle izlemekteyiz. Eğlence adı altında ahlakî değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez. Kültürümüze, sosyal dokumuza ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bu tür etkinlikler, gençliği ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır.”

Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 3 hafta önce çıktığı bir yayında karma eğitimi ve laikliği hedef almıştı.