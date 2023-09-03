HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Hiçbir partinin onayına ihtiyacımız yok

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDAPAR'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi; "Başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok" dedi. Karma eğitimle ilgili de konuşan HÜDAPAR Başkanı, "Biz diyoruz ki karma eğitimi dayatmayın." diye konuştu.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDAPAR'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi; "Başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok" dedi.

Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtirmek, parlamentoda bir temsil imkanı elde etmek ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde etmesi olmak üzere belirledikleri üç hedefi de gerçekleştiklerini söyledi.

Seçim sürecinde milleti birbirine karşı kışkırtmaya çalışanlar olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDAPAR'a ilişkin "Biz onların görüşlerine katılmıyoruz ama bu bize onları düşmanlaştırma hakkını vermez." şeklinde gazetecilere açıklama yaptığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması için "İnşallah samimidir." değerlendirmesinde bulunan Yapıcıoğlu, "Herhangi bir siyasi partinin, HÜDAPAR da dahil başka bir siyasi partiden meşruiyet gidermek gibi bir durumu yoktur. Bizim de elbette diğer siyasi partiler gibi bir başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok. Bizim meşruiyetle ilgili bir kaygımız yoktur ve biz ısrarla diyoruz ki siyaset meşru daire içerisinde yapılmalıdır." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, partisinin gücünü milletten alan ve milletin değerlerini savunan bir siyasi hareket olduğunu kaydetti.

"KARMA EĞİTİMİ DAYATMAYIN"

Yarın okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için eğitim ve öğretim yılının başlayacağını anımsatan Yapıcıoğlu, daha önce karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi yönündeki taleplerinin de çarpıtıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Biz diyoruz ki karma eğitimi dayatmayın. İsteyen veli kız çocuğunu kız okuluna, erkek çocuğunu erkek okuluna gönderebilsin. Bu bir haktır. İsteyen de çocuğunu karma okula göndersin." ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Kuruldukları 2012'den bu yana parti programına yazdıkları müstakil başlıklarından birinin de "yeni anayasa" ve "millet iradesi" olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, yürürlükteki 1982 askeri cunta anayasasının maddelerinin üçte ikisinden fazlasının değiştirildiğini, herkesin bu anayasanın değişmesini istediğini sözlerine ekledi.