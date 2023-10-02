HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Ulema sınıfı, sosyal hayata daha güçlü tesir etmeli, idarecileri yönlendirmeli

Hizbullah’a yakın Alimler ve Medreseler Birliği, Irak, İran ve Mısır’dan gelen dinci isimlerle çalıştay düzenledi. HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Ulema sınıfı, sosyal hayata daha güçlü tesir etmeli, idarecileri yönlendirmeli” dedi.

Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve yasadışı medrese faaliyetleri yürüten Alimler ve Medreseler Birliği, Irak, İran ve Mısır’dan gelen dinci isimlerle Diyarbakır’da 8. Alimler Buluşması düzenledi.

Burada bir konuşma yapan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ulema sınıfı, enerjisini sadece eğitim faaliyetlerine hasretmeden içtimai, iktisadi ve siyasi meselelere daha güçlü bir şekilde tesir etmeli. Ulema, Müslümanların kalkınması için idarecileri yönlendirme hususunda aktif bir rol üstlenmeli” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre çalıştaya HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Irak’ın Kürt partilerinden Adalet Topluğu Partisi’nin genel başkanı Ali Bapir, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yer aldı. İhvancı HAMAS’ın liderlerinden Halid Meşal ise çevrimiçi olarak konuştu.

Karadaği de konuşmasında, “Kudüs’ün özgürleşmesi yolunda mücahit âlimler ve ilim okuyan mücahitlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR HER YIL KATILIYOR

Birlik her yıl İslam ülkelerinden davet ettiği isimlerle çalıştay düzenliyor. Birliğin önceki düzenlediği etkinliklerine HÜDAPAR da düzenli katılım ve destek sağladı. Birliğin geçen yıl düzenlediği 7. Alimler Buluşması'na ise cihatçı terör örgütü olarak nitelendirilen Taliban’ın sözcüsü Zabinullah Mücahid’in katılması ve laikliğin hedef alınması tepki çekmişti.