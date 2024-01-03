HÜDAPAR, yerel seçim kararını açıkladı

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Şahin, "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine bazı bölgelerde ittifak adaylarını, diğer yerlerde ise kendi adayları ve logoları ile girme kararı aldıklarını duyurdu.

Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının başladığını belirtti.

Şahin, ayrıca, aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Şahin'in açıklaması şöyle:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz."