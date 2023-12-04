Hukukla ilgisiz dekan ordusu

Hukuk Fakülteleri’nin yönetimleri, Türkiye'deki adalet sisteminin içinde bulunduğu çarpık tabloya ayna tuttu. 44 devlet üniversitesinin 16’sının dekanının hukuk ile uzaktan yakından ilişkisi olmadığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında eğitim kalitesi itibarıyla tartışmalı hale gelen yükseköğretimdeki tablo, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Türkiye'de, hukuk eğitimi veren 44 devlet üniversitesinin 16’sının Hukuk Fakültesi Dekanlığı koltuğunda hukuk ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan kişilerin oturduğu öğrenildi. Hukuk Fakültesi Dekanı olarak vekâleten ya da asaleten görev yapan çok sayıda akademisyenin bambaşka alanlarda uzmanlaştığı tespit edildi.

HUKUKLA ALAKALARI YOK

Devlet üniversitelerindeki 16 Hukuk Fakültesi’nin dekanı, hukuk ile ilgisiz alanlarda uzman isimlerden oluştu. Aralarında tıp, ziraat, kütüphanecilik ve işletme alanlarında çalışan akademisyenlerin de yer aldığı bazı Hukuk Fakültesi dekanları ve ihtisas alanları ise şöyle sıralandı:

• Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kaya Bayraktar: Uluslararası İlişkiler

• Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Emin Akışkutlu: İlahiyat

• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ertuğrul Recep Erbay: Tarım Ekonomisi

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Taşkın: Edebiyat

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Yusuf Yılma: Tıp Fakültesi - İç Hastalıklar

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: Maliye

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: Bilgi ve Belge Yönetimi

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: İşletme

İTİBARSIZLAŞTIRMA

Çarpıcı tabloya yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Üniversitelerin büyük bölümünde ise yeterli akademik kadro bulunmadığının altını çizdi. Bülbül, hukuk eğitiminin niteliksizleşmesi ile başlayan itibarsızlaştırmanın, avukatların sosyal ve ekonomik durumlarındaki gerilemeyle adeta tavan yaptığını kaydetti.

Türkiye'de avukatlık mesleğinin piyasalaştığını ve meslekte emek sömürüsünün arşa çıktığını savunan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adliye koridorlarında, hâkim savcı odalarında borsa işine girildi. Kararlar için ödenecek paralar kalem kalem çıkarılır oldu. Bu yargı alanının fakültesinden adliyesine kadar çürümüşlüğünü gösterir. Ülkemiz yargı bağımsızlığı, hukuk devleti hüvviyetinden ve demokrasiden uzaklaşmıştır. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki hâlâ adaletin iyi işlediğini söyleyebilen bir Adalet Bakanı var. Yarattıkları bu düzen yüzünden liyakatin yerini sadakat almıştır.”

Öte yandan İnsan Hakları Eylem Planı’nda hukuk alanında yerine getirilmesi gereken maddeler ise dikkat çekici. Planda yer alan maddelere göre hukuk alanından başka alanlarda çalışan akademisyenlerin göreve gelmesi yönetmeliğe aykırı.

Planda yer alan bazı maddeler ise şöyle:

• Hukuk fakültesi dekanları sadece hukuk fakültesi mezunu akademisyenler arasından belirlenecektir.

• Hukuk fakültelerinin kontenjanları daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak düzeyde tutulacaktır.

• Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak; eklenecek derslerle programlar zenginleştirilecek ve eğitimin uygulamayla bağlantısı güçlendirilecektir.