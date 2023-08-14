Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu: Sendikalar tepkili

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için hükümetin zam teklifinin 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan'ın açıklamasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin revize edilmesini tavsiye etti, KESK ise 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Türkiye'de, yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Işıkhan, görüşmelerin 14. gününde belli bir noktaya ulaştıklarını ve sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.

Açıklamasında, hükümetin ilk zam teklifini duyuran Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5’tir" dedi.

Işıkhan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Madde sayısı 936'ydı. Maddeler ayrıştırıldı ve 967 maddeyle görüşmeleri sürdüreceğiz. 22 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket süreci içinde sürdüreceğimize inanıyorum. Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik.

"YÜZDE 25 ORANINDA ENFLASYON FARKI VERECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Gerek ocak gerekse temmuzdaki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim. 2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

Biraz sonra açıklayacağım 2024 zam tekliflerini bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ifade etmek istiyorum. 2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım. Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren uzlaşma sağlayacak maddelerimizin olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür ediyorum."

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" dedi.

Yalçın, gelen teklifin, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan altında olmasının kabuledilemez olduğunu ifade etti.

"TEKLİF REVİZE EDİLMELİ"

Kamu görevlilerinin kiralarda zorlandığını kaydeden Yalçın, "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" diye konuştu.

KESK: 16 AĞUSTOS'TA İŞ BIRAKIYORUZ

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, hükümetin zam teklifi hakkında yaptığı açıklamada, 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Kablan, "Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz" diye konuştu.

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Zam teklifinin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.