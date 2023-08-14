Hükümet, memur ve emekli için ilk zam teklifini bugün sunacak

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor.

Yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Ağustos ayı ile birlikte başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindi.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

KARARIN AY SONUNA KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Daha önce yapılan toplantılarda hizmet kollarıyla ilgili müzakereler devam etmişti. Görüşmeler öncesinde de memur sendikaları taleplerini açıklamışlardı. Şimdi kamunun teklifi masaya geldiğinde müzakereler zam oranları üzerinden devam edecek.

Yarın Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklaması bekleniyor. Teklifin özellikle enflasyon ve daha önce yapılan kamu işçisi zammı, asgari ücret artış oranlarıyla uyumlu olması bekleniyor.

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTİYOR

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.



