Hülya Alökmen hakkında yeni iddianame: Sağlık hizmeti eylemi 'örgüt üyeliği'ne gerekçe yapıldı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı, tutuklu siyasetçi Hülya Alökmen hakkında hazırlanan yeni iddianamede, sağlıkçıların sağlık hizmeti talebiyle gerçekleştirdiği nöbet eylemi 'örgüt üyeliği'ne gerekçe yapıldı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Hülya Alökmen'e, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri nedeniyle verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası bozuldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada, siyasi faaliyetler nedeniyle "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın sürdüğü Alökmen hakkında itirafçı tanık Ü. A. ve Ş. E.'nin ifadeleri sonucu yeni bir iddianame hazırlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Alökmen’in yargılamasının devam edildiği davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede, Ş. E.'nin ifadelerine yer verildi. Ş. E., hemşire olan Alökmen'in doktor olduğunu ileri sürdü.

Sağlıkçıların 2015 yılında sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde yurttaşların sağlık hizmeti verilmesi için gerçekleştirdiği 'Beyaz Eylem'i de kriminalize etti. Ş. E.'nin konuyla ilgili iddianameye giren iddiaları şu şekilde:

"BEYAZ EYLEM YARALI ASKER VE POLİSE TIBBİ YARDIMIN AKSAMASI İÇİNDİ"

“(…) Beyaz eylemlerin amacı görünürde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi içindi ancak bu eylemler özellikle o dönemde Sur'da çatışmalarda yaralanan asker ve polislerin olduğu günlerde yapılarak, yaralanan asker ve polislere tıbbi yardımın aksaması için yapılıyordu. Hülya Alökmen isimli doktor da bu eylemlere katılmaktaydı. Hülya Alökmen, SES Sendikası üyesi idi ve kendi sendikasındaki sağlık personeline güvenlik güçlerinin tedavisini yapmamaları konusunda uyarıda bulunmakta idi..."

Alökmen'in 'örgüt üyeliğinden' cezalandırılması talep edilen iddianamenin, Alökmen'in HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanlığı görevini yürüttüğü sırada hakkında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla birleştirilmesi talep edildi. Mahkeme, talebi kabul ederek, dosyayla birleştirilmesine karar verdi.