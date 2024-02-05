Hüseyin Aygün, Dersim için adaylığını açıkladı

Haber Merkezi

CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün Dersim Halk İnisiyatifi Platformu ve Türkiye Komünist Hareketi’nin desteğiyle Dersim'den bağımsız belediye başkanı adaylığını açıkladı.

Grand Şaroğlu Hotel’de “Göçü durduracağız, Dersim’i yeniden kuracağız” başlığıyla gerçekleştirilen açıklamaya, Dersim Halk İnisiyatifi Platformu, Türkiye Komünist Hareketi temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Aygün, “Mayıs’tan sonra Türkiye’de, Dersim’de öylesine şeyler oldu ki 14 bin gencimiz Dersim dışına gittik. Kaç kişiye doğru ve doğruyu zorlayarak referans yazdığımı bilmiyorum. Eylül ayı gibi ne yapıyorum ben diye sordum kendime. Bu referanslarla aslında ben bu göçe katkıda bulunuyorum dedim. Bu şehir ne olacak sorusu Eylül’de beni çarptı. Arkadaşlarım Ankara’da görüşmelere başladı. Artık laf değil ki ben de dahil 30 yıldır laf yaptık artık iş yapmak lazım. Ankara’da uluslararası bankalarla, uluslararası finans kuruluşlarıyla, AB temsilcileriyle bir dizi görüşme yaptım. Ankara’daki görüşmeler bende çok büyük umut yarattı. Önümüzdeki günlerde deprem, yoksulluk ve planlama konulu lansmanlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu çalışmalarda kaynak AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa İmar Bankası gibi kurumlarla çalışacağız” dedi.