Husiler: ABD ile İngiltere Yemen'de 7 saldırı düzenledi

Yemen’de İran destekli Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçakları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Yemen'deki Husilere (Ensarullah) ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 7 saldırı düzenledi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin vurulması dikkati çekti.

ABD ile İngiltere’den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz” demişti.