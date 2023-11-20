Husiler, kargo gemisine el koydukları görüntüleri yayımladı

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayımladı.

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü.