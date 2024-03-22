İBB adayı Murat Kurum'dan Kuzey Kıbrıs'a vaat: Ulaşım sorununu çözeceğiz

Seçim kampanyasına 'Sadece İstanbul' sloganıyla başlayan AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un vaatleri Türkiye sınırını aştı. Kurum, Kuzey Kıbrıs'ın ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.

Seçim kampanyasına 'Sadece İstanbul' sloganıyla başlayan AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs'ın ulaşım sorununu çözmeyi vaat etti.

Murat Kurum, dün akşam Taksim'de bir otelde düzenlenen "Kentler ve Kültürler Buluşması" programında konuştu.

"Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da yaşamak" adlı sergiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel de katıldı.

İBB adayı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs için de vaatlerde bulundu. Kurum, "Kıbrıs'ın ulaşım sorunu başta olmak üzere tüm sorunlarına ilişkin İBB, Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olacaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs hakkında değerlendirmelerine devam eden Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, haksız ve hukuksuz tüm ambargolara rağmen biz Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’in incisi, gözdesi yapacağız, bambaşka bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN VAR OLAN UYGULAMAYI VAAT ETTİ

Aynı gün Büyükada'da da konuşan Murat Kurum, bu kez de uygulanmakta olan sistemi vaat etti. Kurum, seçimleri kazanması halinde 65 yaş ve üstü yurttaşlara vapurun ücretsiz olacağını söyledi. Ancak 10 yıldır 65 yaş ve üstü yurttaşlar vapurlara ücret ödemeden biniyor.