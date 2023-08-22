İBB adaylığı için adı geçen Fahrettin Koca "Aday mısınız?" sorusunu yanıtladı

2023’te yapılması planlanan yerel seçimlerde İBB Başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi. Koca, “Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için adı geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aday mısınız?” sorusuna "Asla gündemimde yok" yanıtını verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP’de İstanbul için ibrenin Fahrettin Koca’da olduğu kulisini paylaşmıştı. Saymaz, Koca’ya “İstanbul'a aday mısınız?” diye sordu.

Saymaz'ın bugünkü köşe yazısında aktardığına göre, Koca, “Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” yanıtını verdi. Koca nedenini de, “Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok” diyerek açıkladı.

“Sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil” diyen Koca, “Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım” diye konuştu.

Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklif etmesi durumunda ne yapacağını da şöyle açıkladı:

“Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar veya spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim.”