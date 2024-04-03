İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı: 'İstanbul İttifakını' daha da büyüteceğiz

Bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Teşekkür konuşması yapan İmamoğlu, "Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur" dedi.

Üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi kazanan ve ikinci dönemine başlamaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde saat 16.00'da teşekkür konuşması yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bana verilen mazbatanın önemi çok büyük. Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."

"ÇOK ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

İmamoğlu daha sonra kutlama için toplanan kalabalığa seslendi:

"Demokratik tercihlerini kullanan herkese teşekkür ederim. Yine halkın parasını halk için kullanarak, bu şehrin çocukları mutlu olsun diye çok çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul'un buluşma yerlerinde, parklarında insanlar kardeşliği hissedecek ve bu şehirden keyif alacak. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'u dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz.

CUMHURBAŞKANINA MESAJ

Umarım ki seçmenin ortaya koyduğu sağduyu, Ankara'daki hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanına da mesaj olur. Aynı masada oturmamızın milli bir tavır olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hükümet ve belediyenin işbirliğine dayalı saygılı bir dönemi hep birlikte yaşarız. Bu büyük bir kazanım olur. Artık vatandaşla inatlaşmanın kendilerine de fayda getirmediğinin farkına varırlar diye umuyorum. Daha çok metro, altyapı yatırımları, daha çok yeşil, kültür sanat yapılanmaları ve sosyal yardımları bir kez daha vaat ediyoruz."

"BU İTTİFAKI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Siyasi partilerin çok daha ötesinde büyük bir vicdan ittifakı kurulduğunu ve bu ittifakın her siyas görüşten insanı kapsadığını belirten Ekrem İmamoğlu, "İstanbul ittifakı büyük bir buluşmaya dönüştü, bunu daha da büyüteceğiz. Bu ittifak ülkemize de iyi geliyor" dedi.

Bir takım çifte standartlı kararlar alınıyor. Bazı ilçelerde Van'da yaşanan tam bir garabet. Hassas ve titiz şekilde takip ediyorum. Bu hususta haktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan olur bunu unutmayın. Bana yapılınca haksızlık, başkasına yapılınca sessizlik bu ülkeye yakışmaz. Yapılan haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadelenin bir neferi olacağımı da kimse unutmasın. Seçildim de işim bitti değil, benim işim yeni başlıyor.

"BU BAŞARI HEPİMİZİN"

Sosyal medya hesabından bir video da yayınlayan İmamoğlu, "Bu başarı hepimizin" dedi.

Bugün saat 16.00’da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbullular adına mazbatamızı alıyoruz. Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi, meydanda buluşulması ve görevlilerin uyarılarına katiyen riayet edilmesi. Bu başarı hepimizin. pic.twitter.com/FqeEdx21FG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2024

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerde oyların yüzde 51'ini alarak ve AKP'nin adayı Murat Kurum'a 1 milyon oydan fazla fark atarak bir kez daha İBB Başkanı seçildi.