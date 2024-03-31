İBB Başkanı İmamoğlu: Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor

İstanbul genelinde ilk sonuçların gelmesinin ardından kameralar karşısına geçen İBB Başkanı İmamoğlu, "Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. Sayımların devam ettiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Bizim için büyükşehir kadar önemli iki doküman var. İlçe belediyeler ve belediye meclis üyeliği" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım işlemi tüm Türkiye'de devam ediyor.

Gelen ilk sonuçlara göre İstanbul'da mevcut başkan Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor. Oy sayımı devam ederken açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ İKİ DOKÜMAN DAHA VAR"

Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden bir veriye sahip olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, oy kullanan tüm yurttaşlara teşekkür etti.

Oy ayım işleminin devam ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bizim için büyükşehir kadar önemli iki doküman var. İlçe belediyeler ve belediye meclis üyeliği" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri İstanbul CHP İl Başkanlığımızda sayın il başkanımız Özgür Çelik ile selamlıyoruz. Sizleri bilgiledirme ihtiyacı hissettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda.

Çok ciddi bir veri akışımız var. Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden bir veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmektedir

Bizim için büyükşehir kadar önemli iki döküman var. İlçe belediyeler ve belediye meclis üyeliği. Oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sonuçlar belli olduğunda daha rahat bir açıklama yapmış olacağız."