Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta 1. çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.
MANSUR YAVAŞ'IN OYU 236
Yavaş’a oy kullandığı 4101 numaralı sandıktan 236 oy, AKP'nin adayı Turgut Altınok’a ise 28 oy çıktı.
ABB Başkanı Yavaş, yerel seçim için Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullandı.
Yavaş’ın oy verdiği 4101 numaralı sandıktan; CHP’nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’a 28 oy çıktı.