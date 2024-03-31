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Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta 1. çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 19:37
  • Giriş: 31.03.2024 19:37
  • Güncelleme: 31.03.2024 19:44
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıkta 1. çıktı
Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.

MANSUR YAVAŞ'IN OYU 236

Yavaş’a oy kullandığı 4101 numaralı sandıktan 236 oy, AKP'nin adayı Turgut Altınok’a ise 28 oy çıktı.

ABB Başkanı Yavaş, yerel seçim için Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullandı.

Yavaş’ın oy verdiği 4101 numaralı sandıktan; CHP’nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’a 28 oy çıktı.

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