İBB Başkanı İmamoğlu, yarın basın toplantısı düzenleyecek

Seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 12.00'de Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, İmamoğlu'nun yol haritasını paylaşacağı iddia ediliyor.

CHP'de seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmalarının önemli aktörlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, yarın saat 12.00'de Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan bildirimde, basın toplantısının içeriğine dair bir bilgi yer almadı.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYABİLİR

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağını belirtmişti.

Saymaz, yazısında, "En çok merak edilen sorunun yanıtını vereyim. İmamoğlu, 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek" dedi.

İsmail Saymaz ayrıca İmamoğlu'nun 'değişim mesajları vermeye devam edeceğini de yazdı.

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' gerçekleştirilmesi konusunda çağrılarda bulunmuştu.

‘İktidar İçin Değişim’ adlı bir internet sitesi kuran İmamoğlu, ayrıca Oksijen'deki yazısında, Türkiye’nin ikinci yüzyılı için harekete geçtiğini ve yeni bir siyaset ihtiyacının olduğunu belirtmişti.

İmamoğlu, parti liderlerinin şahsi tercihleri ve etrafındaki dar çevrelerin dışlayıcı özellikleri olduğunu, bunun yerine ‘cesur ve demokratik lider’ gerekliliğini ifade etmişti.

"Türkiye’nin yeni bir tahayyüle ihtiyacı var" diyen İmamoğlu, çalışmalarını paylaşmaya devam edeceğini aktarmıştı.

Öte yandan İmamoğlu, 2 Ağustos'ta basın mensuplarının "Ağustos ayında sizden bir açıklama bekleniyor?" sorusuna, "Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirli bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız" yanıtını vermişti.