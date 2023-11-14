İBB ‘boşaltın’ diyor, Kaymakam izliyor

Erdoğan’ın arkadaşı İsmail Hakkı Turunç, AKP döneminde İBB’den aldığı tarihi binayı tahliye etmiyor. İBB’nin ihtarnamesine rağmen iki yıldır binayı boşaltmayan Turunç için Fatih Kaymakamı da harekete geçmiyor.

İsmail ARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP döneminde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı İsmail Hakkı Turunç’a tahsis edilen tarihi binayı almak için mücadele ediyor. Ancak Fatih Kaymakamı, ayladır binanın tahliyesi için harekete geçmiyor.

İsmail Hakkı Turunç

DERGÂH GİBİ KULLANIYOR

İBB, 2015 yılında kentin en değerli noktalarından biri olan Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi’nde tarihi ahşap bir binayı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladı. Ardından kentin en değerli noktalarından birindeki bu tarihi bina AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı İsmail Hakkı Turunç’un İSRA Uluslararası Dayanışma ve Yardım Derneği’ne tahsis edildi. Aynı zamanda 15 Temmuz Derneği Başkanı da olan Turunç, özel toplantılar düzenlediği bu binayı adeta bir “dergâh ve tarikat merkezi” gibi kullanıyor. Hatta AKP’liler ve bürokratlar da bu binada düzenlenen “dini toplantılara” katılıyor.

Vakıf ve derneklere tahsis edilen gayrimenkulleri geri almak için harekete geçen İBB, 25 Haziran 2021 tarihinde “başkanlık onayı” ile Turunç’un derneği ile yapılan kira sözleşmesini de feshetti. Bu işlem Turunç’un derneğine de bildirildi ancak tarihi bina boşaltılmadı. İBB, sözleşmesi feshedilmesine rağmen iki yıldır binayı kullanmaya devam eden Turunç’un derneğine 28 Nisan 2023 tarihinde ihtarname gönderdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce imzalı yazıda, “Tasarrufu belediyemize ait taşınmaz üzerince dergâh işgaliniz olduğu tespit edilmiştir. İşgalinizi 7 gün içinde sonlandırarak taşınmazı boş olarak belediyemize teslim etmeniz gerekmektedir” denilerek binanın tahliye edilmesi için 7 gün süre verildi. Ancak Turunç yine binayı boşaltmadı. İBB iki defa da Fatih Kaymakamlığı’na tarihi binanın tahliye edilmesi için yazı gönderdi. Fakat tüm bunlara rağmen Fatih Kaymakamlığı binanın tahliyesi için 7 aydır harekete geçmedi.

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HAMAMCILIKTAN SİYASETE

AKP’li Turunç, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın danışmalığını yaptı ve Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Şimdilerde ise 15 Temmuz Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. Turunç daha önce AKP’li Fatih Belediyesi’nde belediyesi başkan yardımcılığı yaptı ve görevinden istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da danışmanıydı. Geçmişte hamam işlettiği ve Tayyip Erdoğan ile yolu kesiştikten sonra hayatının değiştiği de iddia edilen Turunç, Erdoğan’a en yakın isimlerden biri.