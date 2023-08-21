İBB bünyesindeki Ağaç A.Ş. işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

İBB, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesinde çalışan Birleşik Tarım-Orman Sendikası üyelerinin, ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları eylem kazanımla sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan Birleşik Tarım-Orman Sendikası üyelerinin, ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları eylem 8. gününde kazanımla sonuçlandı.

Birleşik Tarım-Orman Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle başlatılan eylemin ücret zammı ve yan hakların tanınmasıyla sonuçlandığını duyurdu.

📢KAMUOYUNA: DİRENE DİRENE KAZANDIK!



Ağaç AŞ işçilerinin DİSK\BTO-SEN öncülüğünde diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de başlattığı direniş 8. günde zaferle sonuçlandı. Ücret zammının yanında ilk kez yan haklar kazanıldı. pic.twitter.com/PGS7XpIGUn — Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (@btosen2014) August 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Ağaç A.Ş. işçileri, asgari ücretin yılda iki kez belirlendiği süreçte en az üç ay asgari ücrete çalıştıklarını, temmuz ayında yapılan ara zammın ardından ücretlerinin yol ve yemek parasını dışarıda tutulduğunda ücretlerinin asgari ücretin altına düştüğünü ifade etmiş ve diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de eyleme başlamıştı.