İBB'den, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a yönelik, "Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

İBB'den yapılan açıklamada, "Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür" denildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

"Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır" denilen açıklamada, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"MİLLET 31 MART'TA DERSİNİ VERDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."

📌Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.



📌Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal… — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 10, 2024

BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMASI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiayı yayanların İBB Başkanı İmamoğlu’nun iletişim ekibinin olduğunu ileri sürdü.

İmamoğlu'nu hedef alan Bayraktar, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" dedi.