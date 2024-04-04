İBB'den Eyüp Aksu’ya taksi yanıtı: Kanuna aykırı teklif vermedik

HABER MERKEZİ

Yerel seçim sürecinde “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” diyen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu yine tartışma yaratan bir açıklama yaptı.

T24'den Gözde Yel ile konuşan Aksu, daha önce taksi sayısının artırılmasına karşı çıkması hatırlatılınca, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Bize gelen teklif; kanuna, hukuka aykırı diye karşı çıktık. Kanuna uygun teklif gelirse biz buna karşı çıkmıyoruz, çıkmadık, çıkmayacağız. Kanun, idari taksilerin bireysel kişilere ihale edilerek satış yapılabileceğini söylüyor, belediye işletip çalıştıramaz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise BirGün’e yaptığı açıklamayla Eyüp Aksu’ya yanıt verdi.

Sönmez, “İddia edildiği üzere kanuna aykırı teklif yapmadık. Aksine Sayıştay’ın mevcut taksi plakalarının sahiplik yapısına ilişkin yaptığı hukuka aykırı tespiti üzerine yeni taksilere dair Sayıştay’ın görüşü doğrultusunda hukuka uygun şekilde teklif verdik. Esas kanuna aykırı olan Anayasa ve Belediye Yasası’na aykırı olarak UKOME yönetmeliğinin değiştirilmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin karar alamaz hale getirilmesidir” ifadelerini kullandı.