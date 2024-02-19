İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı istifa etti

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, göreve başladıktan 2 ay sonra istifa etti.

Aralık ayında istifa eden İbrahim Özkan yerine seçilen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, göreve başladıktan 2 ay sonra istifa etti. Bu istifayla beraber İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde 1 üyesi kaldı.

Aday belirleme sürecinde 'eğitim ve liyakat' gibi kamuoyunda sıkça dile getirilen değerlerin kendi partisinde de geçerli olmadığını gördüğünü belirten Suat Sarı, aday belirleme yöntemlerinin İYİ Parti'nin değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı, Cesurlar hareketinin' sekteye uğradığını belirterek, "Bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliğinden ve İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" mesajını paylaştı.