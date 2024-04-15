İBB Meclis’i: AKP’nin teklifi CHP’lilerin oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis’inde AKP’nin teklifi CHP’lilerin oyuyla reddedildi.

İBB'nin yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üye seçimi için yapılan seçimlerde CHP’nin önerisi oy birliği ile kabul edildi ve bu konuda bir oylamaya daha gerek duyulmaması gerekçesiyle devam edildi. Ancak AKP’liler, kendi önerilerinin de oylamaya sunulmasını istedi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ak Parti teklifini oylamaya sunuyorum” diyerek kabul edilip edilmediğini sordu. CHP’lilerin çoğunluğuyla ret oyu verdiği oylamadan sonra İmamoğlu, “Oy çokluğu ile reddedilmiştir” dedi.