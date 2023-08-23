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İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak

İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Gülşen sahne alacak. Yenikapı'da gerçekleşecek olan etkinliklerde Güneş, Yaşlı Amca ve Jabbar gibi isimler de yer alacak.

Güncel
  • 23.08.2023 11:13
  • Giriş: 23.08.2023 11:13
  • Güncelleme: 23.08.2023 11:19
Kaynak: Haber Merkezi
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İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde şarkıcı Gülşen sahne alacak.

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.

Yenikapı'da yapılacak kutlamalarda şarkıcı Gülşen de sahne alacak.

Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de etkinlikte konser verecek. 

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