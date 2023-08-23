İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak

İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Gülşen sahne alacak. Yenikapı'da gerçekleşecek olan etkinliklerde Güneş, Yaşlı Amca ve Jabbar gibi isimler de yer alacak.

Güncel 23.08.2023 11:13 Giriş: 23.08.2023 11:13

Güncelleme: 23.08.2023 11:19 Kaynak: Haber Merkezi

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