İBB Şehir Tiyatroları’nda dokuz oyun

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta 9 oyunla seyirci karşısında. Tiyatroseverleri, Carlo Goldoni’den Moliere’e, Alexander Galin’den Lot Vekemans’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta; İki Efendinin Uşağı, Tartuffe, Zehir, Oscar, Geçit, Godot Geldi, Yaftalı Tabut, Çingene Boksör, Gidiş Dönüş Moskova seyirciyle buluşacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Müze Gazhane Meydan Sahne, Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde sahnelenecek oyunlar için biletler gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ ve biletinial.com adreslerinden temin edilebiliyor.