İBB yasası hazırlansın teklifi

Haber Merkezi

Yerel seçimlere “Hür ve müstakil” olarak girme kararı alan İyi Parti’nin seçim beyannamesinde İstanbul’a özel yasa önerisi de yer aldı.

İstanbul’un “tarihsel ve kültürel mirası, iktisadi ve ticari kapasitesi, nüfus yoğunluğu, gibi birçok yönden kıyaslanamayacak öneme sahip olduğu belirtilen beyannamede, “Gelişmiş ülkelerdeki örnekleri gibi İstanbul kentine yerel yönetimler mevzuatı içinde ayrı bir yer verilmesi, belediye ve büyükşehir yasalarının uzantısı olarak bu yasaları kent özelinde tamamlayan İstanbul Büyükşehir Yasasının hazırlanması gerekmektedir.” denildi.