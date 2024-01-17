“İBB’de 557 terörist var” diyen Süleyman Soylu’ya ayna gönderildi

Kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk tazminat davası açan Nuri Başkapan, Soylu adına TBMM’ye ayna gönderdiğini belirtirken "Ne arıyorsa o aynada bulacaktır. Bol bol bakmasını diliyorum” dedi.

HABER MERKEZİ



AKP’li Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarına yönelik sarf ettiği "terörist" suçlaması tartışılmaya devam ediyor.

Nuri Başkapan isimli yurttaş, söylenen ifadeler sebebiyle küçük düşürüldüğünü, kişilik haklarına saldırıldığını belirterek Süleyman Soylu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 3 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Soylu adına avukatı tarafından yapılan açıklamada "Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. İsim vermemiştir. Genel verilerle açıklama yapmıştır" denilmişti.

Davayı gören mahkeme, Başkapan'ın tazminat talebini, her iki davalı yönünden de reddetmişti. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Nuri Başkapan, Soylu adına TBMM’ye ayna gönderdiğini duyurdu.

"NE ARIYORSA O AYNADA BULACAKTIR"

Başkapan yaptığı açıklamada, “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendi bakanlık dönemi içerisinde idari anlamda kendisine bağlı olan İBB’de ‘557 tane terörist var’ şeklinde açıklama yaptı. Sonra da mahkemede ‘buna dair bir bilgi, belge, rapor falan yok. Bunu siyaseten açıkladım’ diyen Süleyman Soylu’ya bir İBB’li olarak ayna gönderiyorum. Ne arıyorsa o aynada bulacaktır. Bol bol bakmasını diliyorum” dedi.