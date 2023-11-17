İBB’nin arazilerini elbirliğiyle iç ettiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP’li Pendik Belediyesi işbirliğiyle İBB’nin devasa arazileri iç edildi. Kentsel dönüşümde kullanılması planlanan araziler ile kreş yapılacak arazi İBB’nin elinden alındı.

İsmail ARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Pendik ilçesindeki devasa arazilerine el konuldu.

Önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pendik’in Ertuğrulgazi, Yayalar ve Sülüntepe Mahallelerinde, tam 329 futbol sahası büyüklüğündeki 235 hektarlık alanı rezerv alan ilan etti. Ardından AKP’li Pendik Belediyesi de rezerv alan ilan edilen devasa alan için imar uygulaması (parselasyon) işlemi yaptı. Ancak ilçe belediyesinin imar uygulamasıyla İBB’nin büyük arazileri parçalandı ve Hazine’ye devredildi.

KREŞ YAPILACAK ARAZİ HAZİNE’YE DEVREDİLDİ

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, AKP’li Pendik Belediyesi’nin imar uygulamasına itiraz etti. İBB’nin itirazında, 31 bin 760 metrekare büyüklüğündeki bir arazinin parçalara bölündüğü, başka bölgelerden İBB’ye küçük araziler verildiği ifade edildi. İBB, parçalara bölünerek alınan 31 bin 760 metrekarelik arazinin kentsel dönüşüm projelerinde kullanmasının planladığı ancak yapılan imar işlemiyle bunun önüne geçildiğini ve kamu zararına imza atıldığını belirtti.

Yine aynı şekilde İBB’ye ait 26 bin 782 ve 5 bin 50 metrekare büyüklüğündeki araziler de parçalara bölündü, bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alındı, uzak noktalardan küçük araziler verildi. Böylece bu arazilerde de İBB’nin kentsel dönüşüm için konut projesi hayata geçirmesi engellendi.

Pendik Belediyesi, İBB’nin “150 Mahalleye 150 Kreş Projesi” kapsamında kreş inşaatına başlayacağı 3 bin 324 metrekarelik arsayı da Hazine’ye tahsis etti. Kreş yapımı için yapı ruhsatı alınmasına rağmen arsanın ellerinden alındığını vurgulayan İBB yönetimi, kamu zararına neden olan tüm bu işlemlerin yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti.

İBB’NİN ARSALARI BÖLÜK PÖRÇÜK HALE GETİRİLDİ

İBB’nin elinden alınan arsalar Pendik Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplasında da tartışmalara neden oldu. İBB ve Pendik Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Nerze Özyurtlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2022 yılında, 16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediyesi ve yaklaşık 750 bin nüfusu olan Türkiye’nin en büyük 10’uncu ilçesi olan Pendik’te Bakanlık eli ile rezerv alan ilan edilen bölgeye bir imar planı yapıldı. Tamamı İBB’nin mülkiyetinde olan parsellerin bölük pörçük hale getirilip başka imar adalarında hisselendirilmesinden yapı ruhsatı ile yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezi (kreş) projesini kapsayan alanın Hazine adına tahsis edilmesine varana kadar birçok haksız işlem yapılmıştır.

Kontrol mekanizmasının çalıştığı, düzenli şehirleşme, rant odaklı değil kamu yararı gözeten ve doğadan yana tavır alan projelendirmelerin yanında olacağımızı hatırlatır, bugüne kadar sürdürülen ranta dayalı kentleşme anlayışının sona erdirilmesini, bölge halkının sesinin duyulmasını ve itirazların hakkaniyetle değerlendirilmesini talep ederiz.”