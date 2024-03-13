Icardi'den 'Eros için adalet' mesajı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, bugün görülecek dava öncesi İbrahim Keloğlan isimli şahsın işkenceyle öldürdüğü kedi Eros için adalet istedi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından kedileriyle fotoğraf paylaştı.

İstanbul Başakşehir‘de bulunan bir sitede, asansörde sıkıştırdığı kedi Eros‘u işkence ile öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada bugün yapılacak duruşma öncesi Icardi de 'Eros için adalet' çağrısına destek verdi.

Icardi'nin fotoğraf çektirdiği iki kedinin birinin boynunda “Bugün Eros’a, yarın bize” ve "#erosicinadalet" yazısı yer aldı.

DURUŞMA BUGÜN

Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Başakşehir'de bulunan bir sitede, 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında İbrahim Keloğlan, asansörde karşılaştığı Eros adlı kediyi işkence ile katletmiş, güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında açılan davanın ilk duruşmasında "iyi hal indirimi" alarak serbest bırakılmıştı.