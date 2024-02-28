Icardi'den Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, dün akşam Ankaragücü'ne mağlup olarak kupadan elenen Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
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Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, dün akşam Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Arjantinli golcü, Fenerbahçe elendikten kısa süre sonra Instagram hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.