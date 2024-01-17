Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımından uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a dönecek. Icardi'nin pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında maskeyle sahada olması bekleniyor.

Bu akşam 22.30 sularında İstanbul'a dönmesi planlanan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından yapılacak. Icardi, 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

Icardi, takımının yarın akşam Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kadroda yer almayacak.

Icardi'nin, 21 Ocak Pazar saat 19.00'da Trabzon'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alması planlanıyor.

Icardi, sakatlık sürecinde 3 lig maçı kaçırmış olacak. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında görev alamadı.