İçeride hamaset, dışarıda işbirliği

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinde önce Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile daha sonra da başbakanlıkta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. İsrail’in Filistin’e yönelik işgalinin konuşulduğu görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile göç anlaşması ve Almanya Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘almak istiyoruz’ diye açıkladığı 40 adet Eurofighter savaş uçağı da konuşulanlar arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Batı’ya seslenerek ‘sabah başka akşam başka olmayın’ söylemi ile meydan okuma görüntüsü veren Erdoğan gittiği Almanya’da AB süreci, ve Eurofighter savaş uçağı ve Batı ile ilişkilerini geliştirme çabasında.

Öte yandan antiemperyalist bir algı yaratma çabasında olan Erdoğan’ın bu görüntüsü de gerçek değil. Saray rejiminin ülkede yarattığı ekonomik kriz de düşünüldüğünde Erdoğan içeride büyüttüğü hamaset söylemlerini dışarıda yutmak zorunda kalıyor.

Almanya basınında da oldukça geniş yer bulan ziyaret, Erdoğan’ın Hamas’ı özgürlük savaşçıları olarak gördüğü ancak ekonomik olarak sıkışık ve ilişkiye muhtaç bir yapıda olduğu tanımlamalarına yol açtı. Yer alan haberlerde Türkiye’nin de Almanya için önemli olduğu NATO üyesi olarak ilişkilerin iyi tutulması gerektiği yorumları yer aldı.