İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen Çember operasyonlarında 4 bin 173 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aranan kişilere yönelik 81 ilde Çember operasyonları yapıldığını belirtti.
Operasyonlarda aranma kaydı bulunan 4 bin 133 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 4 bin 145'inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
8️⃣1️⃣ İLDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPILAN “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” ARAMA KAYDI BULUNAN 4️⃣1️⃣7️⃣3️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz❗️
Yakalanan şahıslardan:
📌 2️⃣’sinin… pic.twitter.com/4cW0sTX4RO