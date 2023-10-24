İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen Çember operasyonlarında 4 bin 173 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aranan kişilere yönelik 81 ilde Çember operasyonları yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda aranma kaydı bulunan 4 bin 133 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 4 bin 145'inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."