İçişleri Bakanlığı, araç şovu videosunu ajansa hazırlatmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı, organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda el konulup mahkeme kararıyla Emniyet'e verilen lüks araçların videosunun bir ajansa hazırlatıldığı anlaşıldı. Bakanlığın video için ajansa ne kadar ödeme yaptığı ise bilinmiyor.

İsmail ARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın emniyete verildiği açıklaması dikkatleri çekti. Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araçların görüntülerine de yer verdi.

Yerlikaya "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Ancak, Ali Yerlikaya’nın paylaştığı videonun Ayyıldız Medya isimli bir ajansa hazırlatıldığı anlaşıldı. Ajansın açıklamasında, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonu ele geçirilen araçlar mahkeme kararınca İstanbul Emniyeti’ne verildi. Ayyıldız Medya araçların profesyonel çekim ve kurgu işlemleri için İçişleri Bakanlığı’na hizmet verdi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık kasasından ajansa ne kadar ödeme yapıldığı ise bilinmiyor.