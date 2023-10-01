İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden birinin kimliği belirlendi, PKK üyesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştirilenlerden birinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişinin PKK üyesi olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştirilenlerden birinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında “Teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

ARAÇTAKİ SİLAHLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada araçta bulunan silah ve patlayıcılara ilişkin de bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada:

Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.

Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde:

(9.700 gr.) RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde,

(3) adet el bombası

(1) adet roketatar

(1) adet Glock marka susturucu takılı tabanca

(1) adet Blow marka tabanca

(1) adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah,

(1) adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."