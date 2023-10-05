İçişleri Bakanlığı’ndan ‘çakar’ kararı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanlığı’nın Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları toplatma kararı aldığını söyledi. “Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim” diyen Küçükkaya, Soylu döneminde 2500 kişiye çakar verildiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yoğun şikayetler nedeniyle eski bakan Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları toplatma kararı aldığı iddia edildi.

Halk TV'de yayınlanan 'Yeni Bir Sabah' programında konuya ilişkin bilgi veren gazeteci İsmail Küçükkaya’nın aktardığına göre, şimdiye kadar 2500 kişiye çakar verildiği iddia ediliyor. Şikayetler sonrası ise yeni çakar dağıtımı durduruldu.

Küçükkaya programda şunları söyledi:

“Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim. Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalarla Bakan Yerlikaya, 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' demiş. Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Benim edindiğim bilgiler Süleyman Soylu döneminde 2500 kişiye çakar kullanma yetkisi verilmiş. Bunlar tek tek inceleniyor. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlailine karşı da inceleme başlattı.”

ÇAKARLI ARAÇLAR UZUN SÜREDİR SORUN

Trafikte göze çarpan ve sürekli sürücülerinden yol isteyen çakarlı araçlar uzun süredir Türkiye’de önemli bir sorun.

Son olarak geçen yılın eylül ayında da İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlar konusunda bir genelge yayınlayarak sorunu çözmeye çalışmıştı.

Yurttaşların şikayeti üzerine hazırlanan ve 81 ilin valiliklerine gönderilen söz konusu genelgede, yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istenmişti.

Ancak bu genelge de çakarlı araç sorununa çözüm olmamıştı.