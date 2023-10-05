Son müdahale Erdoğan’dan

Politika Servisi

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davası ile açığa çıkan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerilimi sürüyor. Soylu’ya yakın olduğu bilinen Kaplan’ın Davası’ndan sonra Emniyet içerisinde Soylu’ya yakın isimlerin görevden alınmasıyla devam eden süreç, geçtiğimiz gün yaşanan Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yapılan saldırı ile tartışmaların odağı haline geldi. Saldırının ardından Soylu’ya yakın olduğu bilinen ‘Ebabil Harekatı’ sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı. Böylece hem Cumhur İttifakı içerisinde hem de AKP Genel Merkezi’nde Soylu’nun durumu tartışmaları yükseltti.

Sözcü Gazetesi’nden Aytunç Erkin ise tartışmalar içerisinde Soylu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. Erkin’in aktardığına göre Devlet Bahçeli’nin Soylu hakkındaki “FETÖ, PKK ve gayrı meşru çevrelerde derin bağ ve bağlantıları teşvik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’ya orantısız suçlamaları… MHP vefanın ve siyasi ahlakın gereği olarak Süleyman Soylu’nun arkasındadır” ifadelerinden bir gün sonra Erdoğan ile görüşen Soylu, bu görüşmenin ardından ise Yerlikaya’yı Meclis’te ziyaret edip sıcak pozlar verdi.

MUHALEFETTEN DESTEK

Yaşanan Soylu, Yerlikaya gerginliğinde ise muhalefetin açıklamaları tepki çekti. Önceki gün grup toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ‘uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla tebriklerimi ilettim’ ifadelerini kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yerlikaya’ya destek çıktı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Soylu gerilimi için AKP içerisinde yaratılan tartışmalar değerlendirmesinde bulunurken Yerlikaya’yı tebrik etti. Şu ifadelere yer verdi: “Başarılı operasyonlar sayın bakanın kararlı duruşu olduğunu gösteriyor. Artık kendi kendini tüketen, bir cadı kazanına dönüşen AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek’i, bugün Sayın Ali Yerlikaya’yı hedef alanlar; acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı?”

Karamollaoğlu da ‘Yerlikaya’ya karşı yürütülen kampanyaların karşısındayız’ diyerek tartışmaya katıldı. Karamollaoğlu, "İktidarı dışarıdan destekleyenler eski ve yeni içişleri bakanlarının politikalarını bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Eskisinin ülke için çok faydalı kabul ettiği belli çeteleri yeni gelen İçişleri Bakanı ülke için tehdit unsuru olarak görüyor ve onlarla mücadele ediyor. Sayın İçişleri Bakanı'nın mücadelesini takdirle karşılıyoruz, başarılar diliyoruz” dedi.

Ankara’da gerçekleşen saldırı sonrası saldırganların Kayseri’den Ankara’ya nasıl geldikleri, güvenlik önlemlerine rağmen saldırıyı nasıl gerçekleştirdikleri hala tartışılırken muhalefetin Yerlikaya’yı başarılı bulması ise ayrı bir tartışma yarattı.