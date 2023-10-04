İddia: Erdoğan Soylu'nun talebini kabul etti, 2 saate yakın görüştü

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Eylül akşamı eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul ettiğini ve iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdikleri iddiasını paylaştı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talebi üzerine iki saate yakın bir görüşme gerçekleştiğini yazdı.

Erkin, bugün yayımlanan "Erdoğan, Soylu’yla iki saat görüştü" başlıklı yazısında, ""Görüşmeyi önemli kılansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan Azerbaycan'dayken yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine gelmesi" ifadelerini kullandı.

Erkin'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

" 'İktidar bloğunda bir iç kavganın merkeziyse Beştepe'den çok AKP Genel Merkezi gibi görünüyor.'



Bu bilgiyi iktidar cenahını yakından takip eden bir isim (son günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu etrafında yürüyen tartışmalar ışığında) aktardı. Özellikle Ayhan Bora Kaplan'ın başında olduğu suç örgütüne yönelik operasyonun ardından başlayan süreç ve Emniyet'te Soylu'ya yakın isimlerin görevden alınmaları tartışmaları daha da artırdı denilebilir.



Bu arada bir kulis bilgisini paylaşmakta fayda var:



26 Eylül akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü, Süleyman Soylu'yu Ankara'da kabul etti. Soylu'nun talebi üzerine yapılan görüşmenin iki saate yakın sürdüğü belirtildi.



Görüşmeyi önemli kılansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan Azerbaycan'dayken yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine gelmesi.

Bahçeli 25 Eylül'de dedi ki: “… Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerde derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'ya orantısız suçlamaları… MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun arkasındadır.”



Bu paylaşımdan bir gün sonra da Erdoğan-Soylu görüşmesi gerçekleşti."