İçki yasaklarını bırakın uyuşturucuya bakın

Oktay EVSEN

CHP'li Murat Emir, 2022 yılında ülkede yakalanan metamfetamin miktarının 2015’e göre 62 kart artığını açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uyuşturucu raporlarına mercek tuttu. Metamfetamin kullanımın ülkede giderek yaygınlaştığını vurgulayan Emir, metamfetaminle ilgili olaylarda 2015 yılına oranla geçen yıl 40 kat artış yaşandığını kaydetti. 2015-2022 döneminde şüpheli sayısının da 34 kart artığına dikkat çeken Emir iktidara, “Caydırıcı önlemler alın” çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunda metamfetamin yakalamalarındaki keskin artışa vurgu yapıldığının altını çizen Emir’in açıkladığı verilerde, özetle şu bilgiler yer aldı:

- 2015’te Türkiye genelinde sadece bin 915 metamfetamin olayı gerçekleşirken ve sadece 2 bin 977 şüpheli yakalandı. 2022’de olay sayısı 77 bin 765’e, şüpheli yakalanma sayısı da 101 bin 193’e yükseldi.

- 2015’te 260 kilogram metamfetamin yakalanırken 2022’de yakalanan metamfetamin miktarı 16 bin 210 kilogram olarak kayıtlara geçti.

- 2021’deki yatak kapasitesi bin 350 olan tedavi merkezlerinin toplam kapasitesi 2022’de bin 388’e çıkarılabildi.

Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Emir, şunları söyledi: “Emniyet’in raporunda da değinildiği gibi yakalama miktarlarında artış oluyorsa aynı şekilde kullanım miktarında da artış oluyor. Hukuksuz kararlarla parklarda alkol yasaklarıyla uğraşacağınıza bir an önce uyuşturucuya karşı, caydırıcı önlemler alın.”