İcra dosyalarında patlama yaşanıyor

Ekonomi Servisi

Son bir haftada icra dairelerine 155 bin 829, bir ayda ise 696 bin yeni icra dosyası geldi. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyon 389 bine yükseldi.

İcralık dosyalarındaki değişimi araştıran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 1 hafta içerisinde, icra dairelerine 155 bin 829, yılbaşından bu yana ise 696 bin yeni icra dosya geldiğini, icra dosyalarındaki borcun son bir hafta içerisinde 1 milyar TL’den fazla artarak 194 milyar 215 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi. Gürer, 1 Ocak'tan 26 Ocak tarihine kadar icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 20 bin dosya artarak 696 bin 420 olduğunu belirterek, "Borcunu ödeyemediği için icralık duruma düşen yurttaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 26 Ocak tarihi itibariyle 23 milyon 289 bine kadar çıkmıştır. Her dosyasının 1 kişi üzerinden açıldığı düşünüldüğünde, ülkemizde her 4 vatandaşımızdan birinin icralık durumda olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.

KART HARCAMALARI ARTTI

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı tutar ise 5-12 Ocak tarihleri arsında 193 milyar 201 milyon TL iken, 12-19 Ocak tarihlerinde 194 milyar 215 milyon TL’ye ulaştı. Kredi ve kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekiyor. 5-12 Ocak tarihleri arasında kredi ve banka kartı harcamaları 188 milyar 710 milyon TL iken 12-19 Ocak tarihleri arasında bu rakam 202 milyar 579 milyon TL'ye yükseldi. Kredi ve kredi karta harcamaları 1 hafta içerisinde 4 milyar TL arttı. Çiftçilerin bankalara olan borcu ise 568 milyar 983 milyon TL. Bu borcun 2 milyar 43 milyon TL tutarı bankalar tarafından tahsil edilemeyen kredi borcunu oluşturuyor.