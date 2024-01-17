Muhtarlar icra tebligatı dağıtmaktan yoruldu

Ekonomi Servisi

CHP'li Gürsel Tekin, ziyaret ettiği muhtarlıktaki icra tebligatlarını göstererek "Eskiden yurttaşlar muhtara ikametgâh ikametgah almaya giderdi şimdi icra tebligatlarını almaya gidiyor" dedi.

İstanbul Güngören’de bulunan Tozkopan Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret eden CHP'li Tekin, muhtarlara bırakılan yüzlerce tebligatın artık, dolaplara ve masaların üstüne sığmadığına dikkat çekti. Tekin, muhtarlıkların artık adeta icra dairesi gibi işlev gördüğüne dikkat çekti ve iktidarın plansız ekonomi politikalarının Türkiye'yi derin bir toplumsal buhrana sürüklediğini vurguladı. Eskiden yurttaşların muhtarlara ikametgah belgesi almaya gittiğini, şimdi ise icra tebligatlarını almaya gittiklerini söyledi. Tekin, Türkiye'de yaklaşık 35 milyon insanın borçlu olduğuna ve icra dairelerinde 24 milyonu aşkın icra dosyasının bulunduğuna işaret etti. 2002 yılında sadece 8 milyon icra dosyası olduğunu hatırlatan Tekin, bu sayının 3 kat arttığını belirtti ve AKP iktidarını bu durumun sorumlusu olarak gösterdi. Tekin, ayrıca sadece İstanbul'da 1 milyondan fazla kişinin, icra takibi nedeniyle oy kullanamadığını da dile getirdi. Muhtarların icra tebligatlarını dağıtmaktan yorulduğunu belirten Tekin, iktidarın halkın bu büyük borç yükünü görmezden geldiğini ifade etti.