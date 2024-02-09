İdam cezasını bırakın, adil yargılamayı getirin

Haber Merkezi

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici parti binasında düzenlenen basın toplantısında kadınlar üzerinden ‘şeri hukuku’ savundu. Kadın cinayetlerine değinen Destici, “Kadınlarımızı ve çocuklarımızı hedef alan cinayetler için idam cezası mutlaka ama mutlaka geri getirilmelidir. Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’de bu konuda hükmü çok açıktır; ‘kısasta hayat vardır.” dedi.

Destici’nin bu açıklaması kamuoyunda tepki çekerken konuya ilişkin basın açıklaması yayınlayan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) “İnsanlık dışı idam cezasını ve şeri hukuku geri getirmek için kadınları kullanmaktan vazgeçin!” ifadelerine yer verdi.

Şeri hukuk sistemi yerine torba yasalarla gizli ya da açık bir şekilde yapılan aflar ile serbest bırakılan suçluların serbest bırakılmaması gerektiğini belirten EŞİK, açıklamasında “İnfaz düzenlemesi adı altında, Nisan 2020’de ve Temmuz 2023’teyapılan örtülü aflarla kadın katilleri ve çocuk istismarcıları salıverildi. Sadece bu suçlular değil, Destici’nin partisinin de mecliste onay verdiği son düzenleme ile düşünce “suçluları” hariç uyuşturucu satıcılığından dolandırıcılığa kadar her türlü suç adeta suç olmaktan çıkarıldı” ifadelerini kullandı. İdam cezasını geri getirmek isteyenlerin amacının kadın cinayetlerinin önlenmesi değil; her türlü demokratik mücadelenin önünü kesmek için korku iklimi yaratmak olduğunu söyleyen EŞİK, 8. Yargı paketinin demokratik hukuk devletlerindeki yasa yapma usullerine aykırı olduğunu ve iktidarın tek taraflı keyfi düzenlemelerini içerdiğini belirtti.